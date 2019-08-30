Телевизоры OnePlus TV будут обновлять не менее трех лет

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.75 EUR/RUB: 73.96 BTC/USD: 9512.54

30 сентября : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Телевизоры OnePlus TV будут обновлять не менее трех лет

30.08.2019 21:24

Ранее уже сообщалось, что телевизоры OnePlus TV будут работать под управлением Android TV.
По заявлению генерального директора OnePlus, владельцы телевизоров будут пользоваться такими же возможностями, как и владельцы смартфонов.

В частности в OnePlus TV будет встроен магазин Play Store и голосовой помощник Google Assistant. В целом Android TV в телевизоре даст возможности, не уступающие современным смартфонам.

Известно, что в основе телевизора будет лежать процессор MediaTek MT5670. Оперативной памяти в устройстве установят 3 ГБ. Этого достаточно для запуска игр из Play Store, но «тяжелые» игрушки на телевизоре вряд ли будут работать.

Глава OnePlus еще рассказал, что владельцы OnePlus TV будут получать обновление ОС не менее трех лет.

Презентация OnePlus TV пройдет в Индии там представят модели диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов, а первым в продажу поступит вариант с 55-дюймовой 4К матрицей.

Телевизор OnePlus TV засветился на «живой» фотоографии

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги