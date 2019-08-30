Телевизоры OnePlus TV будут обновлять не менее трех лет

Ранее уже сообщалось, что телевизоры OnePlus TV будут работать под управлением Android TV.

По заявлению генерального директора OnePlus, владельцы телевизоров будут пользоваться такими же возможностями, как и владельцы смартфонов.

В частности в OnePlus TV будет встроен магазин Play Store и голосовой помощник Google Assistant. В целом Android TV в телевизоре даст возможности, не уступающие современным смартфонам.

Известно, что в основе телевизора будет лежать процессор MediaTek MT5670. Оперативной памяти в устройстве установят 3 ГБ. Этого достаточно для запуска игр из Play Store, но «тяжелые» игрушки на телевизоре вряд ли будут работать.

Глава OnePlus еще рассказал, что владельцы OnePlus TV будут получать обновление ОС не менее трех лет.

Презентация OnePlus TV пройдет в Индии там представят модели диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов, а первым в продажу поступит вариант с 55-дюймовой 4К матрицей.