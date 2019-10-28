Телевизоры LG получат загнутые экраны

LG каждый год на крупнейшей выставке электроники в Лас-Вегасе демонстрирует новые телевизоры.

Так, в начале 2019 года был показан телевизор, у которого установлен гибкий экран убирающийся в корпус.

В 2020 году на CES будет показан телевизор с экраном-водопадом.

Корейская компания запатентовала новый тип экрана для телевизоров, причем во Всемирное бюро интеллектуальной собственности было подано шесть заявок.

В них описывают изогнутые края экранов в телевизорах. В одних заявках указаны загибы на боковые грани, в других — в верхней части.