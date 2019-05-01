Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Huawei изначально сообщала, что не будет выпускать дешевые телевизоры, так как разработкой и продажами более доступных моделей будет заниматься HONOR.

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.

Помимо этого телевизоры китайской компании станут центром системы потребительской электроники от Huawei.

Подробностей про панели пока нет, но издание Nikkei сообщает, что на них можно будет просматривать программы виртуальной реальности и сферической видео.