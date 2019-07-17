Телевизоры Huawei и Honor будут работать на фирменной ОС

Представители Huawei уже давно заявляли, что их собственная операционная система будет универсальной.

Она адаптирована не только под смартфоны, но также, телевизоры, носимую электронику и устройства интернета вещей.

Новые телевизоры китайской компании как раз будут работать на операционной системе Hongmeng (точное название ОС пока неизвестно).

Первыми в продаже появятся телевизоры от бренда Honor, а позже выйдут модели с логотипом Huawei, и это уже будут премиальные модели с большой диагональю и 5G.

Ожидается, что телевизоры Honor представят в августе, но когда они появятся в продаже пока неизвестно.