Телевизор OnePlus TV засветился на «живой» фотоографии

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Телевизор OnePlus TV засветился на «живой» фотоографии

27.08.2019 12:46

До презентации OnePlus TV осталось меньше месяца, и об этой модели уже достаточно много известно, а теперь еще раскрыта и внешность модели.
В Сети опубликовали «живую» фотографию OnePlus TV. Размеры телевизора на фото невозможно оценить, но видно, что эта модель получит равные по толщине рамки.

Матрица OnePlus TV будет QLED с разрешением 3840×2160 пикселей, а в основе телевизора будет процессор MediaTek MT5670 и 3 ГБ оперативной памяти.

Накануне сообщалось, что работать телевизор будет работать под управлением Android TV на базе Android 9.

Глава OnePlus Пит Лау ранее рассказывал, что операционная система телевизора будет оптимизирована для удобной работы.

Презентация OnePlus TV должна состоятся 26 сентября в Индии. Известно, что китайская компания телевизор будет предлагать с экранами диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов.

Телевизор OnePlus TV получит неизвестный процессор от MediaTek

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