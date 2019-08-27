Телевизор OnePlus TV засветился на «живой» фотоографии

До презентации OnePlus TV осталось меньше месяца, и об этой модели уже достаточно много известно, а теперь еще раскрыта и внешность модели.

В Сети опубликовали «живую» фотографию OnePlus TV. Размеры телевизора на фото невозможно оценить, но видно, что эта модель получит равные по толщине рамки.

Матрица OnePlus TV будет QLED с разрешением 3840×2160 пикселей, а в основе телевизора будет процессор MediaTek MT5670 и 3 ГБ оперативной памяти.

Накануне сообщалось, что работать телевизор будет работать под управлением Android TV на базе Android 9.

Глава OnePlus Пит Лау ранее рассказывал, что операционная система телевизора будет оптимизирована для удобной работы.

Презентация OnePlus TV должна состоятся 26 сентября в Индии. Известно, что китайская компания телевизор будет предлагать с экранами диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов.