Телевизор OnePlus TV получит неизвестный процессор от MediaTek

До презентации телевизора от OnePlus остался месяц, но в компании уже подтвердили, что серия будет носить название OnePlus TV.

Презентация телевизора от OnePlus намечена на 26 сентября, но по слухам еще раньше будет проведена закрытая презентация.

Про OnePlus TV пока мало что известно, но новые данные указывают, что в телевизоре будет устанавливаться неизвестный чип от компании MediaTek.

Согласно скриншоту, опубликованному в Сети, в телевизоре установят четрехядерный MediaTek MT5670 с частотой 1,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G51MP3.

Телевизор будет поддерживать 4К, однако само меню в нем будет отображаться в Full HD. Работать OnePlus TV будет под управлением Android TV девятой версии.