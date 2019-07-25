Телевизор Honor Smart Screen представят 9 августа на HDC 2019

Ожидалось, что Honor первый свой телевизор представит 23 июля на презентации новых смартфонов и ноутбука.

Но показ «умного» телевизора Honor Smart Screen так и не состоялся, и его презентацию решили провести на конференции разработчиков HDC 2019, которая начнет работать с 9 августа.

Анонс Honor Smart Screen прошел еще в середине месяца, когда сообщалось, что телевизоры Honor станут центром «умного» дома. Кроме этой информации про телевизоры ничего не сообщалось.

По слухам, в них будет встроена камера, и не исключается, что в них встроят модемы для подключения к Интернету через мобильную сеть.