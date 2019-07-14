Рассекречены характеристики нового смартфона HTC Wildfire E

Один из российских телемагазинов раскрыл технические характеристики возрожденной серии HTC Wildfire. Новый смартфон получил название HTC Wildfire E.

Как сообщают источники, в новинке будет установлен восьмиядерный процессор UniSoC SC9863 с графикой PowerVR IMG8322.

Оперативной памяти в аппарате будет 2 ГБ постоянной 32 ГБ. Основная двойная камера получит модули на 13+2 Мп, а фронтальный модуль оснастили фотодатчиком на 5 Мп.

Экран в смартфоне предложат не очень большой – 5,45 дюйма, а его разрешение составит HD+.

Пока сообщается про один цвет корпуса – голубой. Стоит отметить, что такие параметры соответствуют бюджетному смартфону, но вот сколько он будет стоить в РФ неизвестно.

Однако уже известно, что поставками устройства будет заниматься компания ARK Device, которая еще сотрудничает с Nubia и рядом других компаний.