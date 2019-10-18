Telegram запретили выпуск собственной криптовалюты. Чем ответит Дуров?

Эксперты Bet On рассказывают, когда стоит ждать запуск криптовалюты от Telegram.

Официальный выход коинов Gram, которые были разработаны Telegram в качестве основы для своей блокчейн-платформы, должен был уже состоятся. Но власти США решили, что время еще не пришло. В этой стране есть такая комиссия – по ценным бумагам и биржам, аббревиатура в латинице – SEC. Так вот ребята из SEC направили экстренный иск в суд и добились того, чтобы Telegram получил запрет на размещение своих коинов. Речь шла о значительной сумме, которую компании удалось собрать с помощью инвесторов, – 1,7 миллиардов долларов. Telegram срочно связался со своими инвесторами и сообщил, что собирается решать вопрос с публичным размещением Gram в самое ближайшее время. Эксперты отмечают, что у Telegram есть два пути. Первый – перенос размещения коинов на более поздний срок. Вместе с этим будет и отложен запуск блокчейн-платформы TON, которая должна была выйти в свет в конце месяца – 31 октября. Но из-за решения суда по поводу размещения коинов, запуск, скорее всего, придется отложить на неизвестный срок. Второй вариант – Telegramпросто возвращает инвесторам вложенные деньги и будет корректировать политику компании в отношении блокчейн-платформ. Конечно, от криптовалюты Telegram никогда не откажется – это одно из приоритетных направлений развития компании. Однако то, как поступают власти США в отношении коинов Gram, может коснуться запуска платформы ТОN и в будущем. Напомним, что руководитель Telegram Павел Дуров уже несколько раз рассказывал, как ФБР пыталось заполучить данные о пользователях соцсети компании, на что каждый раз получало отказ. Такова философия Telegram – данными о своих клиентах они не делятся.

Возможно, ФБР решило повлиять на Дурова новым способом, ограничив его компанию в выпуске собственной блокчейн-платформы. Шаг жесткий, но оправданный с точки зрения политики США, где хотят следить за всеми гражданами и контролировать все переписки. В Telegram это не поддерживают, поэтому и не выдают данные. Но что будет делать Дуров, если США и дальше будет ставить палки в колеса при запуске собственных коинов? Большой вопрос, ответ на который пока тяжело найти.

Чтобы понять, насколько абсурдным выглядит обвинение той самой комиссии SEC, посмотрите на главную причину для подачи иска, который заблокировал запуск Gram. Все дело в том, что компания Telegram не зарегистрировала выпуск криптовалюты, хотя это нужно было сделать обязательно. Естественно, поверить в то, что такая большая корпорация, как Telegram, у которой криптовалюта стоит в приоритете, забыла сделать главную процедуру для размещения своих коинов, практически невозможно. Наверняка, руководство Telegram было готово к такому повороту событий, но что оно будет делать дальше? Видимо, скоро узнаем.

А пока стоит сказать, что криптовалюты все теснее соприкасается с нашей повседневной жизнью. Уже можно оплачивать билеты и продукты с помощью коинов, а тем, что уже можно покупать товары в магазинах или делать ставки с помощью криптовалюты, никого не удивишь. В России, кстати, совсем немного игроков на рынке применяют криптовалюту – к примеру, букмекерская контора 1xBet позволяет своим пользователям делать ставки, используя коины. Остальные сегменты рынка не так сильно развиты, однако уже всем понятно, что криптовалюта – самое ближайшее будущее.