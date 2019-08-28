Telegram выпустит криптовалюту Gram в течение двух месяцев

The New York Times удалось узнать сроки запуска криптовалюты Gram от Telegram.

Как пишет издание, криптовалюту запустят в ближайшие два месяца, о чем рассказали инвесторы, имена которые не раскрывается.

Помимо этого Telegram для пользователей мессенджера позволит создавать электронные кошельки для криптовалюты Gram.

Стоит отметить, что по условиям Gram должны запустить до 31 октября 2019 года или разработчики должны вернуть инвесторам деньги, а речь ведется о сумме как минимум в $1,7 млрд.