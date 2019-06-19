Telegram с обновлением запустит функцию геочата

Пользователи Telegram получат новую возможность общения с людьми, которые находятся поблизости.

В пресс-релизе Telegram сообщается, что с новым обновлением для мобильных и десктопных платформ появится новая функция под названием геочат.

В ней можно находить и общаться с пользователями, которые находятся рядом.

При создании геочата можно указать тематику, свое местоположение и радиус геолокации.

В геочате будет доступна вся история сообщений, но только для тех пользователей, которые присоединились к чату, а количество участников в чате неограниченно.

Как пользователи будут пользоваться геочатом через VPN пок не совсем понятно.