Telegram с обновлением запустит функцию геочата

Telegram с обновлением запустит функцию геочата19.06.2019 13:18
Пользователи Telegram получат новую возможность общения с людьми, которые находятся поблизости.
В пресс-релизе Telegram сообщается, что с новым обновлением для мобильных и десктопных платформ появится новая функция под названием геочат.
В ней можно находить и общаться с пользователями, которые находятся рядом.
При создании геочата можно указать тематику, свое местоположение и радиус геолокации.
В геочате будет доступна вся история сообщений, но только для тех пользователей, которые присоединились к чату, а количество участников в чате неограниченно.
Как пользователи будут пользоваться геочатом через VPN пок не совсем понятно.
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