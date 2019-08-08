Tele2 и Ericsson в Москве на Тверской улице запустили 5G

Tele2 и производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson в Москве на Тверской улице развернули 5G.

Сплошное outdoor-покрытие в диапазоне 28 ГГц отхватывает участок от Кремля до Садового кольца. Запуск осуществлен в тестовом режиме.

К 2022 году в России планируют создать 5G сети в пяти городах с населением от 1 млн человек, а в 2024 году список должен пополнится еще 15 крупнейшими городами.

Tele2 и Ericsson на Всемирном мобильном конгрессе 2019 года в Барселоне подписали договор о создании 5G в России.

В рамках договора должно быть установлено 50 тыс. ед. 5G станций в 27 регионах РФ.