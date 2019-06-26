Технология Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo показал свою новую технологию MeshTalk, через которую пользователи смогут совершать звонки и отправлять сообщения без подключения к мобильным сетям, Bluetooth и WiFi.

Технология MeshTalk является радиочастотной связью, а ее радиус составляет всего три километра, а работать она будет только между смартфонами компании.

На презентации технологии было сказано, что в режиме MeshTalk аппарат проработает до трех суток.

MeshTalk особо будет полезна тем, кто живет в одном районе и совершает большое количество звонков.

По достоинству оценят MeshTalk молодёжь, которым важно постоянно находится на связи со своими друзьями. Когда MeshTalk будет внедрен в смартфоны не сообщается.