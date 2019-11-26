Техника Samsung в России временно подешевела до 50%

С 26 ноября продукты компании Samsung стали доступны со скидками, организованными в честь «Черной пятницы».

Сниженные цены на технику компании будут действительны до 2 декабря. Максимальная скидка может достигать 50%.

В рамках распродажи пользователям предлагают смартфоны, телевизоры и другую технику, представленную в России под брендом Samsung.

Например, Galaxy S10+ 1ТБ с керамическим покрытием предлагают со скидкой в 20% по цене 99 990 рублей, а фитнес-браслет Galaxy Fit обойдется в 1 990 рублей, что на 33% меньше.

Такой же размер скидки предлагают для телевизора QLED Q67R 4K Smart QLED TV 2019, который временно подешевел до 99 900 рублей.

Помимо этого, клиент может воспользоваться программой трейд-ин или рассрочкой.