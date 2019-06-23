Технические характеристики Xiaomi CC9 раскрыли до анонса

Новый смартфон уже показывали на живой фотографии, а также было известно, что в Xiaomi CC9 будет тройная камера.

Теперь инсайдер опубликовал более подробную информацию о новинке, которая будет предлагаться под новым брендом. Этот бренд будет предлагать смартфоны ориентированные на молодежь.

Источником характеристик стал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Так, сообщается, что Xiaomi CC9 будет работать на процессоре Snapdragon 730.

Оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ, а встроенной предложат 128 ГБ. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч.

Экран смартфона будет 6,39-дюймовый с разрешением 2340 х 1080 точек. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп, а основная будет иметь модули на 48, 16 и 12 Мп. Стоимость устройства будет варьироваться от 378 до 451 доллара.

Также в линейке будет и более «простой» смартфон, в котором предложат 5,97-дюймовый экран, тот же Snapdragon 710, а также тройную камеру с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Такой смартфон получит ценник около 232 долларов.