Технические характеристики Xiaomi CC9 раскрыли до анонса

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23 июля : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Технические характеристики Xiaomi CC9 раскрыли до анонса

23.06.2019 21:18

Новый смартфон уже показывали на живой фотографии, а также было известно, что в Xiaomi CC9 будет тройная камера.
Теперь инсайдер опубликовал более подробную информацию о новинке, которая будет предлагаться под новым брендом. Этот бренд будет предлагать смартфоны ориентированные на молодежь.

Источником характеристик стал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Так, сообщается, что Xiaomi CC9 будет работать на процессоре Snapdragon 730.

Оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ, а встроенной предложат 128 ГБ. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч.

Экран смартфона будет 6,39-дюймовый с разрешением 2340 х 1080 точек. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп, а основная будет иметь модули на 48, 16 и 12 Мп. Стоимость устройства будет варьироваться от 378 до 451 доллара.

Также в линейке будет и более «простой» смартфон, в котором предложат 5,97-дюймовый экран, тот же Snapdragon 710, а также тройную камеру с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Такой смартфон получит ценник около 232 долларов.

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