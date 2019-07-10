Технические характеристики Honor 9X и 9X Pro раскрыли до анонса

Анонс новых смартфонов и еще несколько новых продуктов состоится 23 июля, при этом технические характеристики Honor 9X и 9X Pro уже раскрыли.



Информация о характеристиках до анонса оказалась в распоряжении авторитетного инсайдера инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

Судя по опубликованным данным, смартфоны между собой мало чем будут отличаться. Обе модели будут работать на новом процессоре Kirin 810, получат аккумуляторы на 4 000 мАч, а также в них предложат 6,59-дюймовые экраны с разрешением 2340×1080 пикселей.

Обычный смартфон получит поддержку быстрой зарядки на 10 Вт, а старшая версия на 22,5 Вт. Также у смартфонов будут селфи-камеры с разрешением 20 Мп и оба они будут работать под управлением ОС Android 9.0 Pie, а также получат габариты 163×77×8,6 мм и вес 190 граммов.

Главным отличием старшей модели от младшей станет выдвижная фронтальная камера, а также разные датчики в основной камере.

Так, Honor 9X будет оснащен тройной камерой с главным модулем на 24 Мп, а в 9X Pro датчик будет 48-мегапиксельным. Вспомогательные модули одинаковы – 8 и 2 Мп.