TCL привезла на IFA 2019 смартфон Alcatel 3X за 363 доллара

На выставку в Берлин компания TCL привезла свой новый смартфон, который становится первым, ориентированным на европейский рынок.

Эта модель поступит в продажу в Европе до конца этого года и будет предлагаться по цене около 363 долларов.

Цветовая гамма смартфона будет представлена только черным вариантом окраса корпуса. Новый смартфон оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и технологией TCL NxtVision.

Работает аппарат на процессоре Snapdragon 675, а вот какой объём памяти предложат пока не сообщается.

Что касается камер, то о фронтальной информации не раскрыли, а основная получит три датчика, в числе которых 48-Мп от Sony.

Второй модуль будет на 16 Мп, а третий вспомогательный сенорс. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 820 мАч с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 3.0.

В качестве операционной системы установят Android 9 Pie с оболочкой от TCL, которая позволит работать смартфону со Smart TV и любыми устройствами умного дома.