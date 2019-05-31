TCL приступила к производству гибких экранов для смартфонов

TCL приступила к производству гибких экранов для смартфонов31.05.2019 21:49
TCL в конце мая приступила к производству гибких экранов LTPS-AMOLED. Ежемесячно производитель будет выпускать до 45 тысяч гибких экранов.
TCL уже нашла покупателей на их продукцию, и среди них есть крупные производители, но их имена пока не называют.
В конце текущего года TCL перейдет на массовое производство гибких экранов. В каких смартфонах они будут устанавливаться пока неизвестно.
К концу года ожидается презентация нескольких новых раскладных смартфонов. Напомним, в России первым в продажу должен был поступить Samsung Galaxy Fold, но еще до старта продаж в этих смартфонах были обнаружены проблемы с гибкими экранами.
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