TCL показала складывающийся как гармошка смартфон

TCL показала складывающийся как гармошка смартфон25.10.2019 16:33
Компания TCL решила не отставать от других производителей и создала свою версию складного смартфона.
Новое устройство уже назвали странным, а отличается оно от Galaxy Fold и Huawei Mate X тем, что складывает подобно гармошке.
То есть в экране аппарата есть два места, где сгибается дисплей, однако в разложенном состоянии он превращается в большой планшет.
Общая диагональ экрана составляет 10 дюймов. В целом смартфон получился достаточно толстым и не факт, что он будет серийным, ведь показанный аппарат носит статус прототипа.
Именно поэтому в компании раскрывать какие-либо характеристики не стали.
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