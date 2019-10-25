TCL показала складывающийся как гармошка смартфон

Компания TCL решила не отставать от других производителей и создала свою версию складного смартфона.



Новое устройство уже назвали странным, а отличается оно от Galaxy Fold и Huawei Mate X тем, что складывает подобно гармошке.

То есть в экране аппарата есть два места, где сгибается дисплей, однако в разложенном состоянии он превращается в большой планшет.

Общая диагональ экрана составляет 10 дюймов. В целом смартфон получился достаточно толстым и не факт, что он будет серийным, ведь показанный аппарат носит статус прототипа.

Именно поэтому в компании раскрывать какие-либо характеристики не стали.