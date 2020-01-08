TCL на CES-2020 показала свой странный складной смартфон

На открывшейся выставке CES-2020, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе компания TCL продемонстрировала свой первый складной смартфон.

Модель с названием TCL Foldable уже назвали странной, в связи с реализованным в ней дизайном. В целом смартфон складывает как книжка, как это было реализовано в Samsung Galaxy Fold.

При этом второго экрана в нем нет, а сам гибкий экран имеет диагональ 7,2 дюйма.

То есть этим аппаратом нужно пользоваться исключительно в развернутом состоянии из-за того, что не предусмотрен небольшой экран на внешней стороне.

Их других известный подробностей можно отметить наличие четырех датчиков в основной камере и поддержку работы в сетях пятого поколения.

Другие особенности устройства раскрывать не стали. Впрочем, смартфон пока существует только в видео концепта, а когда он выйдет на рынок информации нет.