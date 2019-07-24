«Связной» рассказал о продажах смартфонов по итогам 1 полугодия

По данным компании «Связной-Евросеть», в первом полугодии 2019 года в России было продано 13,1 млн смартфонов на сумму 211 млрд рублей.

Из общего количества проданных аппаратов 53% приходится на смартфоны с одинарной основной камерой, а среди них наибольшим спросом пользуется Honor 7A 16GB.

Средняя цена устройств с одинарной камерой в отчетный период составила 11 700 рубля.

Доля устройств с двойной камерой за год выросла с 13% до 33%. В этой категории наибольший спрос приходится на модель Samsung Galaxy A7 64GB.

В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.

Как отметил представитель «Связной-Евросеть», спрос на смартфоны с двойной камерой связан с желанием пользователей делать фото, которыми можно делится в Сети.

Вторая камера в смартфоне, как правило, позволяет делать снимки с размытием заднего фона, а сейчас это очень востребованная функция у пользователя.