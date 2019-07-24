«Связной» рассказал о продажах смартфонов по итогам 1 полугодия

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24 августа : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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«Связной» рассказал о продажах смартфонов по итогам 1 полугодия

24.07.2019 11:42

По данным компании «Связной-Евросеть», в первом полугодии 2019 года в России было продано 13,1 млн смартфонов на сумму 211 млрд рублей.
Из общего количества проданных аппаратов 53% приходится на смартфоны с одинарной основной камерой, а среди них наибольшим спросом пользуется Honor 7A 16GB.

Средняя цена устройств с одинарной камерой в отчетный период составила 11 700 рубля.

Доля устройств с двойной камерой за год выросла с 13% до 33%. В этой категории наибольший спрос приходится на модель Samsung Galaxy A7 64GB.

В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.

Как отметил представитель «Связной-Евросеть», спрос на смартфоны с двойной камерой связан с желанием пользователей делать фото, которыми можно делится в Сети.

Вторая камера в смартфоне, как правило, позволяет делать снимки с размытием заднего фона, а сейчас это очень востребованная функция у пользователя.

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