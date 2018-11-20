«Связной» первым в РФ запустил MultiTrade-in

В магазинах «Связной» и C-Store теперь в счет нового смартфона можно сдать несколько устройств.

Компания запустила новую программу trade-in, в которой можно обменивать несколько устройств в счет покупки нового смартфона.

Такое предложение является уникальным для российского рынка, но оно имеет некоторые ограничения.

Пока магазины принимают только аппараты компаний Apple, Samsung, Sony, LG, Huawei, при этом сдавать можно и нерабочие гаджеты.

В зависимости от состояния по trade-in за один смартфон можно получить скидку в 40% от стоимости выбранного аппарата.

При сдаче нескольких гаджетов скидка на новый может составить 100%. Новая программа trade-in распространяется на смартфоны, планшеты, а также портативные компьютеры.