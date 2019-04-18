В интернет-магазине «Связного» случился сбой, благодаря которому почти 1 000 россиян смогла заказать смартфоны по очень низкой стоимости.

О том, что несколько минут на сайте предлагались по очень низкой цене телефоны, стало известно журналисту «РИА Новости».

Также в агентстве есть и скриншоты с сайта. Так, «Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 000 рублей, а архивные телефоны и вовсе имели ценник 49 рублей.

Например, iPhone 8 с 64 ГБ предлагался для покупки за 5,99 тыс. рублей. Как оказалось, причиной таких цен стал программный сбой.

В компании в свою очередь заявили, что за время сбоя оформить заказы на смартфоны смогли 854 человека, которым обещают отдать товар по ценам, указанным на момент заказа.