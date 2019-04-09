Связанный с Абрамовичем фонд инвестировал в платформу Improvado

Стартап Improvado в новом инвестиционном раунде привлёк $5 млн. В этот раз в проект средства направили фонды Impulse VC и Cabra VC, причем в первом фонде есть доля и Романа Абрамовича.

Представители фондов подтвердили «Ведомостям», что инвестировали в Improvado, но суммы раскрывать не стали.

Среди инвестором проекта Improvado бывший топ-менеджмент Microsoft и топ-менеджер Oracle.

Также в стартап вложился и фонд Bullpen Capital. Первый инвестиционный раунд в Improvado на сумму $3 млн был проведен в 2017 году.

Стартап Improvado разрабатывает продукты, которые в автоматическом режиме агрегируют маркетинговые данные и анализирует их.