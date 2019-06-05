Супермаркеты «Пятерочка» могут начать продавать SIM-карты «большой тройки»

В супермаркетах «Пятерочка» могут начать продавать SIM-карты МТС, Мегафона и Билайна, а сейчас пока доступны SIM-карты Tele2 и виртуальных операторов, работающих на базе Tele2.

Операторы заинтересованы в расширении точек продаж SIM-карт, так как супермаркетов «Пятерочка» значительно больше, чем салонов связи, к тому же супермаркеты есть там, где нет и не будет салонов.

Эксперты считают, что россияне все-таки больше привыкли доверять салонам связи, поэтому сети магазинов «Пятерочка» станут для операторов дополнительным каналом продаж, но не основным.

Сейчас спрос на SIM-карты в России очень высокий, ведь ежегодно продается до 100 млн новых SIM-карт. В управляющей компании X5 Retail Group прокомментировали информацию о продаже SIM-карт сообщив, что в «Пятерочке» не исключается сотрудничество с мобильными операторами, но говорить об определенных договоренностях пока рано.