Супермаркеты «Пятерочка» могут начать продавать SIM-карты «большой тройки»

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Супермаркеты «Пятерочка» могут начать продавать SIM-карты «большой тройки»

05.06.2019 00:51

В супермаркетах «Пятерочка» могут начать продавать SIM-карты МТС, Мегафона и Билайна, а сейчас пока доступны SIM-карты Tele2 и виртуальных операторов, работающих на базе Tele2.
Операторы заинтересованы в расширении точек продаж SIM-карт, так как супермаркетов «Пятерочка» значительно больше, чем салонов связи, к тому же супермаркеты есть там, где нет и не будет салонов.

Эксперты считают, что россияне все-таки больше привыкли доверять салонам связи, поэтому сети магазинов «Пятерочка» станут для операторов дополнительным каналом продаж, но не основным.

Сейчас спрос на SIM-карты в России очень высокий, ведь ежегодно продается до 100 млн новых SIM-карт. В управляющей компании X5 Retail Group прокомментировали информацию о продаже SIM-карт сообщив, что в «Пятерочке» не исключается сотрудничество с мобильными операторами, но говорить об определенных договоренностях пока рано.

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