Супермаркеты «Магнит» тестируют технологию оплаты по лицу

Супермаркеты «Магнит» тестируют технологию оплаты по лицу17.08.2019 18:30
Сеть супермаркетов «Магнит» приступила к тестированию оплаты товаров с помощью лица, об этом сообщила пресс-службе ритейлера.
Как пишет RNS, в сети считают, что новый метод оплаты будет востребованным.
На кассах используется технология Selfietopay со специальными терминалами. Они позволяют проводить сканирование лица клиента.
После внесения лица его в базу, оплату товаров покупатель сможет проводить без карточки и мобильного телефона.
Накануне «АСТЕРА» сообщала, что аналогичную технологию оплаты намерен внедрять Сбербанк.
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