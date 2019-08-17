Супермаркеты «Магнит» тестируют технологию оплаты по лицу

Сеть супермаркетов «Магнит» приступила к тестированию оплаты товаров с помощью лица, об этом сообщила пресс-службе ритейлера.

Как пишет RNS, в сети считают, что новый метод оплаты будет востребованным.

На кассах используется технология Selfietopay со специальными терминалами. Они позволяют проводить сканирование лица клиента.

После внесения лица его в базу, оплату товаров покупатель сможет проводить без карточки и мобильного телефона.

Накануне «АСТЕРА» сообщала, что аналогичную технологию оплаты намерен внедрять Сбербанк.