Суперфункция флагмана Redmi позволит ему возглавить рейтинг AnTuTu

Представители Redmi ранее анонсировали некую новую суперфункцию для готовящегося недорогого флагманского смартфона, который носит неофициальное название Redmi 855.

Однако индийский источник сделал заявление, согласно которому суперфункция флагмана Redmi позволит ему возглавить рейтинг самых быстрых смартфонов в AnTuTu.

Пока неизвестно, о какой именно функции идет речь, но исходя из заявления источника можно предположить, что это некая технология, которая будет оптимизировать работу аппарата, увеличивая его быстродействие.

Впрочем, сам по себе смартфон должен иметь хорошие показатели, ведь в нем будет установлен топовый процессор Snapdragon 855.

Ожидается, что презентация и выход новинки на рынок состоится в мае.