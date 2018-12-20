Суд Мюнхена запретил Apple продавать iPhone в Германии

В Германии суд Мюнхена признал нарушение патентов Qualcomm компанией Apple и запретил продажи ее смартфонов с некоторыми компонентами.

Решение суда пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано в Высшем земельном суде.

Отмечается, что могут запретить продажи «яблочных» устройств на территории Германии, в которых установлены определенные компоненты.

Пока это предварительное ограничение и оно может не вступить в силу. При этом Qualcomm удалось добиться заперта продаж iPhone на территории Китая.

Между тем компания Apple отказались признать браком гнутые iPad Pro. В целом в декабре акции Apple очень сильно упали в цене, из-за чего снизилась капитализация некогда самой дорогой компании в мире.