Суд Мюнхена запретил Apple продавать iPhone в Германии

Суд Мюнхена запретил Apple продавать iPhone в Германии20.12.2018 22:47
В Германии суд Мюнхена признал нарушение патентов Qualcomm компанией Apple и запретил продажи ее смартфонов с некоторыми компонентами.
Решение суда пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано в Высшем земельном суде.
Отмечается, что могут запретить продажи «яблочных» устройств на территории Германии, в которых установлены определенные компоненты.
Пока это предварительное ограничение и оно может не вступить в силу. При этом Qualcomm удалось добиться заперта продаж iPhone на территории Китая.
Между тем компания Apple отказались признать браком гнутые iPad Pro. В целом в декабре акции Apple очень сильно упали в цене, из-за чего снизилась капитализация некогда самой дорогой компании в мире.
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