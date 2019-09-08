Стриминговые сервисы принесли 80% дохода в музыкальной индустрии

Во всем мире все больше набирают популярность музыкальные стриминговые сервисы, и с каждым годом ими пользуется все больше людей.

Но только часть из них пользуются платными возможностями, тогда как остальные слушают музыку с рядом ограничений и рекламой между песнями.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний опубликовала отчет за первую половину текущего года.

В отчетный период доходы выросли на 18% до 5,4 миллиарда долларов. Причем 80% от указанной суммы музыкальной индустрии приносят именно музыкальные сервисы, при этом сами исполнители из этого получают очень мало.

Для сравнения Spotify выплачивает владельцу авторских прав от 39 до 55 копеек за стрим, и эта сумма еще делится между исполнителем, автором, продюсером и звукозаписывающей компанией.