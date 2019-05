Страховая компания в США допустила крупнейшую утечку данных клиентов

Уязвимости в компьютерных системах безопасности могут приводить к непоправимым последствиям. Всего одна из уязвимостей позволила оказаться в Сети 885 млн записей клиентов First American Financial Corporation.

Как пишет газета The New York Times, в системе страховой компании достаточно было изменить одну цифру в адресе, чтобы получить доступ к номерам социального страхования.

Таким образом, кто угодно мог получить данные банковских карт, водительских прав и налоговых записей клиентов First American Financial Corporation.

Уязвимость обнаружил эксперт в информационной безопасности Брайен Кребс.

Ранее он заявлял, что компания Facebook хранит пароли пользователей в незашифрованном виде.