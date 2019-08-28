Стоимость смартфона Meizu 16s Pro раскрыта до анонса

Во время репетиции презентации Meizu 16s Pro было сделано фото самого главного слайда. На нем изображен не только сам смартфон, но также его основные характеристики и цены.

Смартфон Meizu 16s Pro получит флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, память стандарта UFS 3.0 и 48 Мп основную камеру.

Будет предложено три версии:с 6/128 за 2 699 юаней (25 тыс. рублей), 8/128 ГБ за 2 999 юаней (27 тыс. рублей) и 8/256 ГБ за 3 299 юаней (31 тыс. рублей).

Это скорее всего специальные цены, так как на Slashleaks позже опубликовали слайд с другими ценами, которые выше.