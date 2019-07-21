Стоимость флагманского Nokia 9 PureView упала до 450 евро

Nokia 9 PureView с пятью камерами изначально не стал популярным смартфоном. Этот аппарат несмотря на количество установленных камер по качеству снимков уступает своим конкурентам из Китая.

К тому же аппарат изначально вышел с не самым последним процессором. Дело в том, что на момент разработки этого смартфона топовым процессором был Snapdragon 845, с которым он и вышел на рынок в начале года, когда уже появились аппараты с новым Snapdragon 855.

На старте продаж Nokia 9 PureView оценивался в 700 евро, а в некоторых странах смартфон предлагали немного дешевле.

Но спустя полгода в Великобритании продавцы цену Nokia 9 PureView снизили до 450 фунтов стерлингов или 500 евро, а в Германии до 530 евро.

Скорее всего цена на смартфон начнет снижаться и далее. Помимо падение цены на Nokia 9 PureView, были снижены цены на Nokia 8.1, Nokia 7.1 и Nokia 6.1.

Источник: Gazetadaily.ru.