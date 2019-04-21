Стартовало производство флагманского смартфона OnePlus 7

Компания OnePlus приступила к производству нового поколения смартфонов, причем в компании уверяют, на старте продаж дефицита не будет.

В OnePlus не хотят повторить историю Xiaomi Mi 9, и для этого заказали миллион смартфонов OnePlus 7. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить спрос на флагманский аппарат.

О старте производства OnePlus 7 сообщил глава OnePlus Лю Цзоху. В социальной сети он сообщил, что складские запасы на старте продаж флагмана составят более 1 млн штук.

Напомним, OnePlus 7 должны представить 14 мая. В этом смартфоне будет установлен 6,67-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера будет тройная с модулями 48, 16 и 8 Мп. По слухам китайская компания приготовила три модели — OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G.