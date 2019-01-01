Стартовали «живые» продажи смартфона Samsung Galaxy A8s с «дыркой»01.01.2019 19:23
Новый смартфон от корейской компании дебютировал в начале декабря, после чего на него стали принимать заказы. Теперь же в Китае смартфон стал доступен для покупки в магазинах.
Напомним, что новинка стала первой в модельной линейке производителя, получившей новый тип дисплея, в котором для фронтальной камеры имеется вырез.
Кроме этого, модель имеет тройную основную камеру, процессор Snapdragon 710, а также шесть гигабайт оперативной памяти.
Оценили аппарат в 407 долларов, при этом в дальнейшем в продажу поступит версия с 8 ГБ ОЗУ.
Представлен Samsung Galaxy A8s с «дыркой» в экране и без 3,5 мм разъема
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