Стартовали продажи нового смартфона Honor 9X для России

Анонсирован новый смартфон для российского рынка был в прошлом месяце.

Уже тогда было известно, что модель предназначенная для России и та, что продается в Китае будут отличаться.

В нашей стране модель предлагается в обычной версии Honor 9X и модификации Honor 9X Premium. Их оценили в 16 990 и 18 990 рублей соответственно. Смартфоны получили старый процессор Kirin 710F, а не Kirin 810 как у китайского варианта.

Сканер отпечатка пальцев расположится не на боковой грани, а на задней панели. Более доступная модель получила основную камеру с датчиками 48 и 2 Мп, а «премиальный» вариант предложат с датчиками на 48, 8 и 2 Мп.

Первый предлагается с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ и NFC, а второй доступен в версии 6/128 ГБ, но без NFC.

В остальном характеристики будут одинаковыми, а именно 6,59-дюймовый экран, фронтальная выдвижная камера с разрешением 16 Мп, аккумулятор на 4 000 мАч, NFC и USB-C.