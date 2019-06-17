Стартовали продажи нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 уже можно купить в Китае и судя по огромному интересу к нему, он скорее всего окажется в дефиците.

Xiaomi Mi Band 4 внешне практически не отличается от Mi Band 3, но в новинке уже установлен 0,95-дюймовый AMOLED экран с разрешением 240 х 120 пикселей.

Также для браслета создали огромное количество различных цветных ремешков, причем как оказалось, они совместимы с Mi Band 3.

Xiaomi Mi Band 4 в Китае предлагается в двух версиях — обычная и с NFC. Первый вариант стоит $25, а второй обойдется в $33.