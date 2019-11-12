Стартовали продажи недорогого смартфона Sharp Aquos V

Представленный в сентябре смартфон Sharp Aquos V поступил в продажу.

Этот аппарат отличается от других смартфонов тем, что создан на базе позапрошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 835.

Это до сих пор достаточно производительная система, которая позволила Sharp выпустить аппарат за 210 евро.

Помимо позапрошлогодней платформы Sharp Aquos V получил 5,93-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей.

В матрице экрана нет каких-либо вырезов, а рамки экрана в смартфоне по современным меркам достаточно большие.

На тыльной стороне аппарата расположена 13 Мп камера с оптической стабилизацией, а ниже камеры установлен сканер отпечатка пальца.

С фронтальной стороны разместили 8 Мп камеру. Памяти в смартфоне 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной, а также есть поддержка карт памяти формата microSD объёмом до 256 ГБ.

В Sharp Aquos V также есть 3,5 мм разъем для наушников, USB-C и NFC. Батарея в аппарате на 3090 мАч. Работает устройство под управлением Android 9.0 Pie.