Стало известно, почему Redmi 8 получил Snapdragon 439 вместо Snapdragon 632

Redmi 8 был представлен 9 октября и тогда же стало известно, что в аппарате установили процессор, который по многим параметрам оказался слабее, чем в модели Redmi 7.

Этот факт огорчил многих поклонников бренда, а также заставил задуматься, почему компания пришла к такому решению.

Глава подразделения Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) решил объяснить, почему Redmi 8 получил Snapdragon 439 вместо ожидаемого Snapdragon 632. Как выяснилось, накануне выпуска нового смартфона, компания проводила не один опрос и учитывала пожелания своих пользователей.

Вывод к которому в результате пришли в компании оказался прост, большинство пользователей изъявили желание иметь смартфон с емким аккумулятором и быстрой зарядкой, нежели с новым более мощным процессором.

Именно это и стало ключевым при выборе процессора. Более того, по словам главы компании, Snapdragon 439 был максимально оптимизирован, а еще был добавлен режим ускорения графики Mi Turbo 2.0.