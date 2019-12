Стало известно, почему Galaxy S11 в Samsung называют «Пикассо»

В компании Samsung проект Galaxy S11 получил название «Пикассо», и благодаря сетевому информатору Ice Universe стало известно, почему было присвоено именно это название.

Источник опубликовал фото чехлов для смартфонов Galaxy S11 и Galaxy S11+ с вкладышем, на котором нарисовано расположение модулей камеры и датчиков.

Само расположение на первый взгляд выглядит хаотично, однако при виде такого расположения «глазков» сразу можно вспомнить шедевры Пабло Пикассо.

Позже Ice Universe написал: «шучу, настоящая камера выглядит немного не так».

Еще Ice Universe сегодня раскрыл дату презентации Galaxy S11. Как сообщается, ее проведут 18 февраля за несколько дней до начала открытия выставки электроники в Барселоне.

Now you should know why the code name of the Galaxy S11 is «Picasso». pic.twitter.com/xyhZ8ebsuh

— Ice universe (@UniverseIce) 10 декабря 2019 г.