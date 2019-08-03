Стало известно о новых функциях оболочки EMUI 10

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.64 EUR/RUB: 71.71 BTC/USD: 10519

3 сентября : суббота

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Стало известно о новых функциях оболочки EMUI 10

03.08.2019 10:37

Презентация новой версии оболочки для смартфонов Huawei состоится осенью. Дебют EMUI 10 на базе десятого Android состоится одновременно с презентацией флагманов компании — Mate 30 и Mate 30 Pro.
Новая оболочка создается на базе Android Q, поэтому помимо собственных функций она получит еще нововведения реализованные непосредственно самой Google.

В EMUI 10 будет изменен интерфейс, анимация, а еще много изменений окажется в приложении «Галерея». К тому же систему научат автоматически сортировать фото и видео.

Также должна появится функция видеорингтонов, а это позволит на вызов абонента из контактов установить короткий видеоролик.

Журналисты уже успели протестировать Huawei P30 Pro с бета-версией EMUI 10, и о своих впечатлениях, а также возможностях прошивки они рассказали в видеобзоре.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги