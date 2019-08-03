Стало известно о новых функциях оболочки EMUI 10

Презентация новой версии оболочки для смартфонов Huawei состоится осенью. Дебют EMUI 10 на базе десятого Android состоится одновременно с презентацией флагманов компании — Mate 30 и Mate 30 Pro.

Новая оболочка создается на базе Android Q, поэтому помимо собственных функций она получит еще нововведения реализованные непосредственно самой Google.

В EMUI 10 будет изменен интерфейс, анимация, а еще много изменений окажется в приложении «Галерея». К тому же систему научат автоматически сортировать фото и видео.

Также должна появится функция видеорингтонов, а это позволит на вызов абонента из контактов установить короткий видеоролик.

Журналисты уже успели протестировать Huawei P30 Pro с бета-версией EMUI 10, и о своих впечатлениях, а также возможностях прошивки они рассказали в видеобзоре.

