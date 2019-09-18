Стало известно, когда выйдет Android 10 для флагманов Samsung

Стало известно, когда выйдет Android 10 для флагманов Samsung18.09.2019 14:47
Корейская компания в последние два года максимально быстро обновляет свои смартфоны до новой версии Android, и теперь стало известно, когда флагманские устройства компании получат Android 10.
Источник заявляет, что Samsung для своих смартфонов Galaxy S10 и Galaxy Note10 в октябре выпустит бета-версию новой операционной системы от Google.
На Galaxy S9 и Galaxy Note9 тестирование Android Pie в прошлом году стартовало в ноябре, а в декабре уже была выпущена стабильная версия ОС.
Скорее всего стабильная сборка Android 10 на Galaxy S10 и Galaxy Note10 выйдет через месяц после начала бета-тестирования.
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