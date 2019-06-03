Аналитическая компания J’son & Partners Consulting опубликовала результаты интересного исследования, в ходе которого стало известно, какие смартфоны и где покупают россияне.

Как оказалось, россияне приобретают смартфоны в ценовой категории от 7 до 30 тысяч рублей. К этой категории относится 80% из всех используемых смартфонов.

Половина из таких смартфонов приходится на модели стоимостью от 7 до 15 тыс. рублей. При это дорогими смартфонами в большинстве случаев пользуются девушки возрастом от 18 до 25 лет.

В основном россияне приобретают смартфоны в магазинах и лишь 2% покупают их с рук. При это около трети продаж новых смартфонов приходится на онлайн-магазины.

Еще из исследования стало понятно, что в столице России и Санкт-Петербурге на одного жителя приходится 0,97 и 0,96 смартфона, причем это самый высокий показатель по России. Самый низкий показатель – 0,74 в Северо-Кавказском ФО.