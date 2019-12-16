Стало известно какие смартфоны Huawei и Honor скоро обновят до EMUI 10

В декабре китайская компания Huawei запустит тестирование оболочки EMUI 10, созданной на Android 10 для остальных смартфонов, заявленных в первой волне обновления.

Теперь стали известные некоторые данные про второй запуск бета-тестирования второй волны смартфонов.

Информацию раскрыл ресурс HuaweiCentral. Как выяснилось, во втором этапе тестирования будут обновлены Huawei Nova 5Z, Huawei Nova 5i, Huawei Enjoy 10S, Huawei Enjoy 10, Honor Play 3, Honor Play 3e, Honor 20S и Honor 20 Youth Edition.

Еще указано, что под тестирование скоро могут попасть Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Honor Play, Huawei Y9 2019 (2019), Huawei Y6 (2019), Huawei Y7 (2019), Huawei Y7 Pro (2019) и Huawei Y7 Prime (2019).

В HuaweiCentral отметили, что это предварительные списки и к официальному запуску они могут измениться.

В самой компании Huawei пока не сообщают, когда EMUI 10 начнут распространять в рамках второго этапа бета-тестирвания.