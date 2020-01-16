Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Huawei уже начала распространять новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но пока новая EMUI доступна для небольшого количества устройств Huawei и Honor.

Журналисты HuaweiCentral обратились к компании и попросили рассказать, какие устройства не будут обновлены до актуальной прошивки.

Как оказалось, EMUI 10 на базе Android 10 не стоит ожидать пользователям Honor Play, при этом в компании обещают, что продолжат для данной модели выпускать обновления безопасности.

Также без новой прошивки оставили Honor 8X Max, Honor 9 и Honor 9 Lite, так как в этих смартфонах есть аппаратные ограничения, которые не позволяют для них выпустить EMUI 10.

Из-за таких же ограничений без обновления оставят модели Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Y9 2019 и Huawei P20 Lite.