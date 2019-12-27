Стало известно, какие гаджеты покупают россияне к Новому году

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.77 EUR/RUB: 68.5 BTC/USD: 7238.46

27 : пятница

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

Стало известно, какие гаджеты покупают россияне к Новому году

27.12.2019 22:34

Исследование по самым популярным гаджетам за период с начала декабря проводили специалисты компании QIWI и магазина «Связной».
Результаты исследования оказались в распоряжении hi-tech.mail.ru. Так, стало известно, какие гаджеты покупают россияне к Новому году.

Отмечается, что в целом в первой половине декабря фиксировали рост покупок в интернет-магазинах на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рекордный показатель был зафиксирован 1 декабря. Чаще всего россияне выбирали смартфоны, на которые за первые две недели декабря было потрачено 4,4 млрд рублей. Эта сумма указана с продажи 200 тысяч смартфонов.

Самыми востребованными оказались модели Redmi 7A, Samsung Galaxy A50 и iPhone 11 (128 ГБ), при этом больше всего денег жители России потратили на iPhone 11 (128 ГБ), iPhone 11 (64 ГБ) и iPhone XR (64 ГБ). На втором месте по популярности оказались ноутбуки, которых была продана 41 тыс.

Самыми популярными были модели Lenovo IdeaPad S145-15IWL и Lenovo IdeaPad S145-15AS.

Третьими самыми востребованными гаджетами к Новому году стали наушники. В отчетный период их было продано 160 тысяч по средней цене 4 000 рублей.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги