Исследование по самым популярным гаджетам за период с начала декабря проводили специалисты компании QIWI и магазина «Связной».

Результаты исследования оказались в распоряжении hi-tech.mail.ru. Так, стало известно, какие гаджеты покупают россияне к Новому году.

Отмечается, что в целом в первой половине декабря фиксировали рост покупок в интернет-магазинах на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рекордный показатель был зафиксирован 1 декабря. Чаще всего россияне выбирали смартфоны, на которые за первые две недели декабря было потрачено 4,4 млрд рублей. Эта сумма указана с продажи 200 тысяч смартфонов.

Самыми востребованными оказались модели Redmi 7A, Samsung Galaxy A50 и iPhone 11 (128 ГБ), при этом больше всего денег жители России потратили на iPhone 11 (128 ГБ), iPhone 11 (64 ГБ) и iPhone XR (64 ГБ). На втором месте по популярности оказались ноутбуки, которых была продана 41 тыс.

Самыми популярными были модели Lenovo IdeaPad S145-15IWL и Lenovo IdeaPad S145-15AS.

Третьими самыми востребованными гаджетами к Новому году стали наушники. В отчетный период их было продано 160 тысяч по средней цене 4 000 рублей.