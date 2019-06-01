Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

Аналитическая компания Edison Research совместно с радиостанцией NPR решили провести исследование и узнать, какие функции «умных» колонок дети используют чаще всего.

Согласно исследованию, по состоянию на конец 2018 года такими колонками обладают 53 млн американцев, причем 73% их пользователей оказались именно дети.

Более половины запросов от детей это просьба включить музыку – 55%. На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.

Также дети часто просят рассказать шутку и запустить видеоигру. При этом небольшое количество детей просят помочь «умную» колонку в выполнении школьных заданий, а реже всего дети слушают аудиокниги, звонят с помощью колонки и слушают подкасты.