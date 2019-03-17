Стало известно, как правильно заряжать батарею смартфона

Сейчас все смартфоны оснащаются одним типом аккумуляторов, которые являются проверенными временем и их уже не нужно «тренировать» разряжая до 0% и заряжать до 100% в течение 12 часов.

При этом многие пользователи постоянно совершают одни и те же ошибки при зарядке батарей.

Современный аккумулятор не стоит разряжать полностью, причем лучше его начинать заряжать, когда в нем осталось около 50% заряда. По словам экспертов, это продлит срок службы батареи.

Также не стоит держать на зарядке смартфон, когда его аккумулятор зарядился на 100%.

Помимо этого зарядку лучше всего вести в режиме энергосбережения. Все эти рекомендации позволят прослужить батарее намного дольше.