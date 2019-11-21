Стало известно, как можно использовать старый смартфон

Эксперты американского издания подсказали пользователям, как можно использовать старый смартфон, которыей валяется в домах на полках без дела.

С одной стороны старый смартфон может пригодится на случай поломки нового, а с другой стороны их можно задействовать.

Специалисты Popular Mechanics рассказали, насколько может быть полезным гаджет, если он просто лежит дома «на всякий случай».

Понятно, что при покупке нового смартфона, старый можно сдать ради скидки на новый, но это не всегда оправданно.

В таких случаях старое устройство может быть использовано в качестве камеры наблюдения. Для этого эксперты советуют воспользоваться приложением AtHome Camera и AtHome Video Streamer.

Старый смартфон будет работать как камера наблюдения, а на новый смартфон будут приходить уведомления в случае обнаружения движения.

Еще предлагается использовать устройство как видеоняню, используя приложения Cloud Baby Monitor, Dormi или Baby Monitor 3G.

В случае с iPhone старый аппарат можно использовать как GPS-трекер с помощью «Найти iPhone» или Find My Device.

В данном случае, это может быть актуально для владельцев автомобилей, которые забывают, где паркуются.

С приложением Autoboy Dash Cam предлагается использовать старый аппарат как видеорегистиратор, пишет «РБК».