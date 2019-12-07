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Стало известно, как будут выглядеть удешевленные Galaxy Note 10 и S10

07.12.2019 13:04

Уже давно не секрет, что компания Samsung разрабатывает недорогие версии своих флагманов.
Предполагается, что удешевленные Galaxy Note 10 и S10 с приставками к названию Lite будут представлены в этом году или уже в первом квартале будущего года.

Информация по поводу презентации новинок разнится. Так, по одной из версий их могут представить в декабре, а по другой – в феврале или марте 2020 года.

Что касается опубликованного рендера, где показали внешность новинок, то судя по нему внешность смартфонов будет приближенной к дизайну Note 10, при этом отличаться с лицевой панели они будут разве что размерами отверстий для селфи-камеры.

Что касается флагманов Galaxy S11, S11+ и S11e, то они будут представлены в конце февраля будущего года.

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