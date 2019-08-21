Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy Fold 2

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy Fold 2

21.08.2019 18:00

В 2019 году как-то не задалось с раскладными смартфонами, ведь Samsung и Huawei уже несколько раз переносили выход своих аппаратов, которые были представлены уже достаточно давно.
При этом производители не успев выпустить первое поколение складных смартфонов с гибким экраном принялись разрабатывать новые модели.

Так, в Сети были опубликованы патентные изображения раскладного смартфона от Samsung.

Предположительно корейская компания зарегистрировала внешность Galaxy Fold 2, а на основе патентных изображений издание LetsGoDigital создало рендеры смартфона.


Будущий раскладной смартфон будет складываться по горизонтали, а специальный механизм позволит сгибаться наружу и внутрь.

Таким образом, аппарат получит приемлемые размеры для управления одной рукой.

В патенте указано, что механизм смартфона позволит сдвигать часть устройства так, чтобы приоткрыть камеру для селфи.

Предположительно Samsung новый складной смартфон с гибким экраном покажет на выставке MWC 2020.

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