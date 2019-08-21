Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy Fold 2

В 2019 году как-то не задалось с раскладными смартфонами, ведь Samsung и Huawei уже несколько раз переносили выход своих аппаратов, которые были представлены уже достаточно давно.

При этом производители не успев выпустить первое поколение складных смартфонов с гибким экраном принялись разрабатывать новые модели.

Так, в Сети были опубликованы патентные изображения раскладного смартфона от Samsung.

Предположительно корейская компания зарегистрировала внешность Galaxy Fold 2, а на основе патентных изображений издание LetsGoDigital создало рендеры смартфона.



Будущий раскладной смартфон будет складываться по горизонтали, а специальный механизм позволит сгибаться наружу и внутрь.

Таким образом, аппарат получит приемлемые размеры для управления одной рукой.

В патенте указано, что механизм смартфона позволит сдвигать часть устройства так, чтобы приоткрыть камеру для селфи.

Предположительно Samsung новый складной смартфон с гибким экраном покажет на выставке MWC 2020.